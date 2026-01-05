أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن المنتخب بعث برسالة واضحة عن شخصيته وقدرته على الحسم في الأوقات الصعبة، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي منتخب مصر أثبتوا قوتهم داخل الملعب ونجحوا في فرض شخصيتهم على المباراة، معتبرًا أن ما قدمه الفراعنة بمثابة درس كروي قوي لمنتخب بنين، ومؤشر إيجابي على عودة الروح القتالية للفريق.

وأضاف أن التأهل إلى دور الثمانية خطوة مهمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة غلق صفحة هذه المباراة سريعًا والتركيز على التحدي المقبل، موضحًا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجاهزية والتركيز إذا ما أراد المنتخب المنافسة بقوة على اللقب القاري.

وتطرق موسى إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها المنتخب، مؤكدًا أنها جاءت بمستويات فنية مميزة ومختلفة، إلا أنه أشار إلى أن الأداء العام ما زال بحاجة إلى تطوير، خاصة في ظل الضغط البدني الكبير الذي فرضه لاعبو بنين، الذين يتمتعون بقوة ولياقة عالية، الأمر الذي تسبب في بعض الأخطاء خلال مجريات اللقاء.

وأكد أن المنتخب المصري واجه منافسًا قويًا بدنيًا، ما تطلب مجهودًا مضاعفًا من اللاعبين، مشددًا على أن الجماهير المصرية تقف بالكامل خلف المنتخب وتنتظر منه المزيد خلال الأدوار الحاسمة المقبلة.

وانتقد موسى بشدة الأداء التحكيمي خلال المباراة، واصفًا إياه بـ«المثير للدهشة»، مشيرًا إلى وجود قرارات تحكيمية غريبة أثرت على سير اللقاء، أبرزها الاكتفاء بإنذار أصفر في تدخل عنيف من أحد لاعبي منتخب بنين ضد اللاعب أحمد زيزو، دون اللجوء إلى تقنية الفيديو، معتبرًا أن القرار كان يستحق الطرد المباشر.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك تاريخًا كبيرًا وإمكانات تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التركيز والانضباط الفني من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.