ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
رياضة

وائل القباني: الدفع بالبدلاء أمام أنجولا أثّر على أداء المنتخب أمام بنين

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرارات الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة أنجولا كان لها تأثير فني واضح على أداء اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن خوض مباراة أنجولا بعدد كبير من اللاعبين البدلاء أثّر سلبًا على انسجام اللاعبين الأساسيين في اللقاء التالي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان من الأفضل أن يُجري خمسة تغييرات فقط في المباراة الماضية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المنتخب تأثر فنيًا، وكان من المفترض أن يبدأ إمام عاشور المباراة بشكل أساسي، معتبرًا أن بعض الاختيارات الفنية لم تخدم أداء الفريق بالشكل الأمثل.

وعن تصريحات محمد صلاح عقب المباراة، أوضح القباني أن لاعبي منتخب مصر يلعبون على بطولة كأس الأمم الأفريقية بروح قتالية واضحة، مؤكدًا أن تصريحات قائد المنتخب لا تقلل من قدرات اللاعبين كما يرى البعض، بل تحمل رسالة ذكية للمنافسين.

واختتم القباني تصريحاته بالتأكيد على ثقته في لاعبي منتخب مصر وقدرتهم على الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، في ظل السعي لتحقيق اللقب القاري.

