قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل سماعات أذن في الأسواق

سماعات JBuds Mini ANC

تأتي السماعة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة وتعتمد سماعات JBuds Mini ANC على تصميم JBuds Mini الأصلي مع التركيز بشكل كبير على تقليل الحجم. وتأتي مزودة بعلبة شحن أصغر بنسبة 50%، وتعد السماعات أصغر بنسبة 30% من سماعات JLab Go POP مما يجعل حمل السماعات في الجيب أو الحقيبة الصغيرة أسهل دون إضافة أي حجم زائد وعلى الرغم من صغر حجمها، صُممت سماعات JBuds Mini ANC لتقديم مجموعة كاملة من الميزات الأساسية.

توفر كل سماعة ما يصل إلى 6.5 ساعات من التشغيل، مع إجمالي وقت استماع يتجاوز 25 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن. تدعم السماعات تقنية بلوتوث متعددة النقاط، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بجهازين في الوقت نفسه والتبديل بينهما دون الحاجة إلى إعادة الاتصال يدويًا.

تستخدم سماعات JBuds Mini ANC ميكروفونات عازلة للضوضاء المحيطة لتحسين وضوح الصوت في البيئات الصاخبة أثناء المكالمات. كما أنها حاصلة على تصنيف IP55، مما يوفر مقاومة للغبار والعرق، ويجعلها مناسبة للتمارين الرياضية والاستخدام الخارجي.

سماعات فيربودز

تركز على الاستخدام طويل الأمد، وسهولة الصيانة، وتحسين جودة الصوت.

ويُعدّ هذا الطراز الجديد تطويرًا للطراز الأصلي من فيربودز XL، مع تحسينات في جودة الصوت، والراحة، والمتانة

تتميز سماعات Fairbuds XL بمحركات ديناميكية مطورة حديثًا بقطر 40 مم، بالإضافة إلى ضبط صوتي محسّن لتقديم صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا.

وتدعم السماعات تقنية aptX HD عبر البلوتوث لتوفير صوت لاسلكي عالي الدقة، كما توفر اتصالًا ثنائي النقاط، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بجهازين في الوقت نفسه.

وتركز التحديثات التصميمية على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي، حيث يستخدم طوق الرأس نسيجًا شبكيًا يسمح بمرور الهواء، بينما تتميز وسائد الأذن بنسيج شبكي ناعم مصمم للاستخدام لفترات طويلة، كما أن سماعات الرأس قابلة للطي لسهولة التخزين والنقل.

على الجانب الآخر تُعدّ سهولة الصيانة عنصرًا أساسيًا في سماعات Fairbuds XL فهي تتميز بتصميم معياري يضم تسعة أجزاء قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم، بما في ذلك البطارية، ووسائد الأذن، وعصابة الرأس، ومكبرات الصوت.

ويمكن إزالة البطارية واستبدالها بسهولة، مما يُعالج الأعطال الشائعة المتعلقة بالبطاريات.

وتتمتع السماعات بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وتأتي مع ضمان يصل إلى ثلاث سنوات، كما أنها السماعات الاستهلاكية الوحيدة الحاصلة على شهادة LONGTIME التي تُؤكد متانتها وسهولة صيانتها

مواصفات سماعات لينوفو EA400

تم تصميم سماعات الأذن Lenovo EA400 بمشابك أذن على شكل حرف G تتكيف مع أي حجم وشكل للأذن، مما يوفر ملاءمة مريحة ومستقرة وآمنة. مصنوعة من سيليكون سائل ناعم وصديق للبشرة، المشابك مرنة بما يكفي للانحناء حتى 180 درجة دون أن تفقد شكلها. يضمن تصميمها المفتوح والمريح الراحة طوال اليوم ويبقى في مكانه حتى أثناء الأنشطة المكثفة أو الارتداء لفترة طويلة.

توفر سماعات الأذن EA400 صوتًا عالي الدقة من خلال محرك ديناميكي مقاس 13 مم، يغطي نطاق تردد من 20 هرتز إلى 20000 هرتز. تستخدم خوارزميات دقيقة وتقنية الحجاب الحاجز الحيوي لإنشاء مسرح صوتي غامر بتفاصيل غنية وصوت جهير عميق، بينما تعمل تقنية التركيز على الموجات الصوتية الاتجاهية على تقليل تسرب الصوت للحصول على تجربة استماع أكثر وضوحًا.

تأتي سماعات الأذن بتقنية البلوتوث 5.4، التي تضاعف سرعات نقل البيانات مقارنة بسابقتها وتقلل زمن الوصول بنسبة 40%. وهذا يضمن اتصالاً سلسًا بمدى يصل إلى 10 أمتار، مما يوفر تجربة صوتية خالية من العيوب لكل من الموسيقى والمكالمات.