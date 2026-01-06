محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل والالتزام بمعايير النظافة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن القضاء على العشوائية والحفاظ المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.



وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي أول المنتزه بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير 47 محضرا مخالفة تنوعت ما بين تموين وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم إصدار فواتير والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالإضافة إلى محاضر للرصد البيئي، وغلق وتشميع 8 محال تجارية مخالفة، وتحصيل غرامات فورية وإزالة ورفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية.



وفي سياق متصل ، تابعت إدارة الرقابة والرصد البيئي بحي أول المنتزه أعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية في رفع المخلفات والقمامة من قطاعات الحي المختلفة ومتابعة أعمال الجمع المنزلي، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة الشاملة وغسيل الأرصفة والأنفاق بطريق الكورنيش والمناطق الحيوية، وأعمال الكنس والتجريف ورفع المخلفات بمحيط وداخل المدارس ومحيط الكنائس بنطاق الحي، تزامنا مع أعياد الميلاد.



من ناحية أخرى، رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة، وذلك استعدادًا لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة وضمان انتظام واستمرارية خدمات الصرف الصحي دون أية معوقات.



وأوضح رئيس الشركة المهندس سامي قنديل أنه تم التأكيد على استمرار العمل بجميع محطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مع تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديري العموم في مواقع عملهم لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، مشيرا إلى أنه جارٍ مراجعة خطط تشغيل المحطات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار بالمناطق الحيوية ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالأعياد.