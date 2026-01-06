قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق

أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل والالتزام بمعايير النظافة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن القضاء على العشوائية والحفاظ المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.


وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي أول المنتزه بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير 47 محضرا مخالفة تنوعت ما بين تموين وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم إصدار فواتير والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالإضافة إلى محاضر للرصد البيئي، وغلق وتشميع 8 محال تجارية مخالفة، وتحصيل غرامات فورية وإزالة ورفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية.


وفي سياق متصل ، تابعت إدارة الرقابة والرصد البيئي بحي أول المنتزه أعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية في رفع المخلفات والقمامة من قطاعات الحي المختلفة ومتابعة أعمال الجمع المنزلي، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة الشاملة وغسيل الأرصفة والأنفاق بطريق الكورنيش والمناطق الحيوية، وأعمال الكنس والتجريف ورفع المخلفات بمحيط وداخل المدارس ومحيط الكنائس بنطاق الحي، تزامنا مع أعياد الميلاد.


من ناحية أخرى، رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة، وذلك استعدادًا لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة وضمان انتظام واستمرارية خدمات الصرف الصحي دون أية معوقات.


وأوضح رئيس الشركة المهندس سامي قنديل أنه تم التأكيد على استمرار العمل بجميع محطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مع تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديري العموم في مواقع عملهم لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، مشيرا إلى أنه جارٍ مراجعة خطط تشغيل المحطات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار بالمناطق الحيوية ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالأعياد.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية التفتيش على جودة المواد الغذائية

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

