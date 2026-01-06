محمد همام مهنئاً الأقباط بعيد الميلاد: الأعياد الدينية تجسد وحدة الشعب المصري

تقدم الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي أمين القاهرة الجديدة بالحزب بخالص التهنئة إلى الإخوة الأقباط أبناء الوطن، داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

كما بعثة محمد همام بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معربًا عن تقديره الكبير للدور الوطني والتاريخي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية، بقيادة قداسة البابا، في دعم الدولة المصرية، وترسيخ قيم التعايش السلمي، وتعميق مفاهيم المواطنة وقبول الآخر.

وأكد أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية جامعة، تُجسد وحدة الشعب المصري وتلاحمه، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد تجمعهم روابط المحبة والانتماء، وأن محاولات بث الفرقة أو المساس بوحدة الوطن ستتحطم أمام وعي الشعب المصري وإرادته الصلبة.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل ترسيخ دعائم دولة المواطنة وسيادة القانون، بما يضمن المساواة الكاملة بين جميع أبناء الوطن، ويعزز مناخ الاستقرار والبناء والتنمية في مختلف ربوع الجمهورية.

واختتم محمد همام بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك بين جميع القوى الوطنية، من أجل استكمال مسيرة البناء، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، سائلًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الوحدة والسلام