أحمد جمعة بدر: عيد الميلاد رسالة وحدة وطنية تتجدد .. ومصر نموذج للتلاحم والمحبة

حسن رضوان

وجّه النائب أحمد جمعة بدر، عضو مجلس الشيوخ وأمين محافظة مطروح بحزب الشعب الجمهوري، تهنئة للبابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأقباط في مصر، وللشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وأكد جمعة بدر في بيان له اليوم أن عيد الميلاد يمثل مناسبة وطنية جامعة، تعكس قيم المحبة والسلام والتسامح، وتجسد عمق الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن هذا التلاحم كان ولا يزال أحد أهم أسباب قوة الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات المختلفة.

وأوضح أن الأعياد الدينية تشكل فرصة حقيقية لتعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ ثقافة التعايش المشترك، لافتًا إلى أن المصريين قدموا عبر التاريخ نموذجًا فريدًا في التماسك الوطني، في ظل قيادة سياسية تؤمن بالمواطنة وتدعم بناء دولة مدنية حديثة تقوم على العدل والمساواة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تهنئته بالتأكيد على تمنياته بأن تحمل هذه المناسبة الخير والاستقرار لمصر، وأن يواصل الشعب المصري مسيرة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل يليق بطموحات المواطنين، داعيًا الله أن يحفظ الوطن وأهله.

