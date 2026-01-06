مصادفة مثيرة في كأس الأمم الإفريقية تعيد ذكرى تتويج 2010

شهدت منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا لافتة مثيرة أعادت إلى الأذهان واحدة من أبرز نسخ البطولة في التاريخ.

في 20 يناير من عام 2010، حقق منتخب مصر الفوز على بنين بنتيجة (2-0)، وفي اليوم نفسه تغلب منتخب نيجيريا على موزمبيق (3-0) ضمن دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وتوج منتخب مصر بالبطولة في موسم 2010

وتكرر المشهد ذاته في يناير 2026 حيث فازت مصر، أمس الإثنين، على بنين (3-1)، بينما اكتسح منتخب نيجيريا نظيره الموزمبيقي (4-0)، في إطار دور الـ16 من البطولة القارية.

هذا التشابه في التوقيت والنتائج أعاد للأذهان ذكريات نسخة 2010، التي شهدت تتويج مصر بآخر ألقابها