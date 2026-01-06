النهار تطلق قناتها الجديدة life السبت المقبل

أعلنت شبكة تليفزيون النهار في بيان لها منذ قليل عن إطلاق البث الرسمي لقناتها الجديدة " النهار life " في مرحلته الأولى بدءاً من السبت المقبل .

القناة الجديدة لها طابع فني ثقافي منوع وتهتم اهتماماً خاصاً بال " life style " بمفهومه الشامل في إطار أقرب للشباب والمشاهدة العائلية.

وستبدأ القناة الجديدة بثلاثة برامج رئيسية هي " night life” تقديم حسام المراغي وهو برنامج يومي من نوعية " late night shows” فقراته سريعة ويستضيف نجوماً ومؤثرين وشباباً من مجالات مختلفة في حوارات ونقاشات اجتماعية وألعاب مشوقة ويتابع كل ماهو جديد من منتجات وموضات واتجاهات في وجود فرقة موسيقية غنائية وبحضور جمهور مشارك ومتفاعل في الاستوديو.

وتقدم المذيعة اللامعة راغدة شلهوب برنامجها الأسبوعي الجديد " إلا خمسة " يومي الخميس والجمعة وهو حواري تعتمد فكرته على أن كل قصة نتابعها أو شخصية نعرفها لديها جزء غامض أو ناقص أو مسكوت عنه.

وتقدم الباحثة والإعلامية الشابة نورهان الشيخ أسبوعياً برنامجها " قصة من نور " الذي تروي فيه قصصاً من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإضاءات وتأملات جديدة .

" النهار life " تتميز أيضاً بخريطة درامية مختلفة حيث تعرض مسلسلين حصريين يومياً وتبدأ بالمسلسل الروسي " زليخة " والكازخستاني " السيف الماسي ".. إلى جانب المسلسلات الكلاسيكية التي تبدأ برائعة محمد جلال عبد القوي " المال والبنون

وتستوعب الخريطة البرامجية للقناة الجديدة إعادات مميزة من قناة النهار العامة لبرامج" باب الخلق " لمحمود سعد و" خلاصة الكلام " لأميرة بدر و" الستات " لمفيدة شيحة وسهير جودة في مواعيد تخاطب شرائح جماهيرية مختلفة.