تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع و900 شاحنة و206 سيارات.

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 7000 طن بضائع و545 شاحنة و188 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع و355 شاحنة و18 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين Pan LiLi والحرية، بينما غادرت السفينتان Poseidon Express وأمل، وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و276 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3200 راكب بموانيها.

