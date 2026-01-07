محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، على قوة الروابط التي تجمع بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه، موجهًا التهنئة لكافة أهالي المحافظة بمناسبة عيد الميلاد و بداية العام الميلادي الجديد، و معربًا عن تقديره وشكره للأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة لجهودهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتي تعد الركيزة الأساسية للتنمية و ما يتحقق من إنجازات.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لهذه التهنئة والزيارة الكريمة التي تعكس مشاعر المحبة والإخاء الحقيقية، مؤكدًا على أهمية تضافر وتلاحم الشعب المصري في الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم.