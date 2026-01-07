قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية ميت غمر ودقادوس

همت الحسينى

توجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد الى المسيحيين، رافقه في الزيارة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والنائبة ميرفت عازر، والنائب أحمد شرعان، والنائب عماد الغلبان، أعضاء مجلس النواب إلى جانب رموز من الأزهر والأوقاف والكنيسة، ووكلاء الوزارات، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا صليب، أسقف أبراشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، الذي رحب بمحافظ الدقهلية ومرافقيه، معبرًا عن سعادته وتقديره للزيارة، وأثنى على جهود المحافظ الملموسة والمتميزة في الأعمال اليومية وإنجازاته خلال فترة قصيرة، وسعيه الدائم لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعرب المحافظ  عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وقدم خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحمي وطننا من كل مكروه. وأكد أن "المشهد الذي يجمعنا اليوم بتفاصيله أصدق من أي كلمات تقال، وهو رسالة أخوة ووحدة للجميع".

وأوضح المحافظ أن مصر تعيش مرحلة تاريخية مميزة تشهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل كل الجهود من أجل نهضة مصر وشعبها، وقد أعاد لها مجدها وعزها، مؤكدًا أن الجميع يتخذون منه المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والتفاني في حب الوطن.

وأضاف أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، وتعزز قوة النسيج الوطني، وتثبت أن المحبة والاحترام هما أساس بناء مستقبل مشرق. وأشاد بروح المحبة والتعاون السائدة في المجتمع المصري كركيزة للتقدم والازدهار، وقال إن سعادته لا توصف بمشاركة احتفالات العيد في أكثر من كنيسة.

الدقهليه محافظه محافظ ميت غمر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

