المتحدثة باسم البيت الأبيض: طاقم ناقلة النفط «مارينيرا» مُعرّض للمساءلة القانونية
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يخضع للتأهيل
عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير
كاتب يحذر من استراتيجية ترامب للأمن القومي: أكبر فخ استراتيجي يواجه العالم
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
توك شو

سليمان وهدان: جميع الأحزاب السياسية في مصر مرجعيتها خدمة الوطن

سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية،
سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية،
محمود محسن

قال سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إنّ جميع الأحزاب السياسية في مصر تشترك في مرجعيتها لخدمة الوطن، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يسعى لتحقيق أداء برلماني يرتكز على دراسات فنية ومشروعات قوانين مدروسة.

وأضاف في حواره  لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحزب لن يشارك في المعارضة بشكل عدمي، وإنما سيعتمد على تحليل موضوعي لكل مشروع قانون قبل اتخاذ موقفه.

وأشار وهدان إلى أن خبرة الحزب ستسهم في تقديم مقترحات فنية وعملية، مع التركيز على تطبيق الفلسفة التشريعية التي يسعى إليها.

وذكر، أن الجبهة الوطنية ستشارك بمجموعات متخصصة في دراسة المشروعات القانونية وتقديم مقترحات واضحة تضمن التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية في العمل البرلماني.

وشدد وهدان على أن هدف الحزب هو تقديم أداء برلماني محترم وفعّال، يراعي مصالح المواطنين ويضمن متابعة دقيقة للقوانين والمشروعات المطروحة على المجلس.

وأكد أن الحزب سيبقى ملتزمًا بالشفافية والمصداقية في عمله البرلماني، مع الحرص على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية والتقدم الوطني.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

اللقاء الـ40 من فعاليات مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

غدا.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ40 من فعاليات مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

مراكز تلاوة القرآن الكريم

لتعزيز الوعي.. الأوقاف تعقد مراكز تلاوة القرآن وتعليم أحكام التلاوة بالمساجد

الدكتور محمد أبو موسى

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى بفوزه بجائزة الملك فيصل

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

