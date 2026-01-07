سليمان وهدان: جميع الأحزاب السياسية في مصر مرجعيتها خدمة الوطن

قال سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إنّ جميع الأحزاب السياسية في مصر تشترك في مرجعيتها لخدمة الوطن، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يسعى لتحقيق أداء برلماني يرتكز على دراسات فنية ومشروعات قوانين مدروسة.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحزب لن يشارك في المعارضة بشكل عدمي، وإنما سيعتمد على تحليل موضوعي لكل مشروع قانون قبل اتخاذ موقفه.

وأشار وهدان إلى أن خبرة الحزب ستسهم في تقديم مقترحات فنية وعملية، مع التركيز على تطبيق الفلسفة التشريعية التي يسعى إليها.

وذكر، أن الجبهة الوطنية ستشارك بمجموعات متخصصة في دراسة المشروعات القانونية وتقديم مقترحات واضحة تضمن التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية في العمل البرلماني.

وشدد وهدان على أن هدف الحزب هو تقديم أداء برلماني محترم وفعّال، يراعي مصالح المواطنين ويضمن متابعة دقيقة للقوانين والمشروعات المطروحة على المجلس.

وأكد أن الحزب سيبقى ملتزمًا بالشفافية والمصداقية في عمله البرلماني، مع الحرص على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية والتقدم الوطني.