محافظات

زراعة الوادي الجديد تنفذ المدارس الحقلية للقمح ضمن مبادرة «ازرع» بمركز الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفَّذت مديرية الزراعة بالوادي الجديد مدرسة حقلية عن محصول القمح بمدينة موط بمركز الداخلة، ضمن أنشطة مبادرة «ازرع»، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتم تنفيذ ومتابعة المدارس الحقلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ويأتي تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية الزراعة بالوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبإشراف المهندس سامح سمير، رئيس مبادرة «ازرع» بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الإنجيلية، والمهندس عماد بحر، وكيل المديرية.

شهدت الفعاليات متابعة ميدانية للمدارس الحقلية للقمح، بحضور المهندس سيد مدني، مدير الإدارة الزراعية بموط، ومهندس خالد جبالي عبد الله، مسئول المدرسة الحقلية، والمهندس محمد زكريا سعد، إلى جانب عدد من المزارعين المشاركين بالمبادرة.

وتضمنت الفعاليات عقد جلسة إرشادية متخصصة تناولت اختيار أصناف القمح المناسبة لطبيعة التربة، وملاءمتها للظروف البيئية بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة أساليب مكافحة الحشائش، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

وشهدت الجلسة تفاعلًا مميزًا من المزارعين، حيث جرت مناقشة موسعة لمختلف الأفكار والخبرات المتبادلة، وتم تنفيذ تحليل بيئي ميداني للمحصول، شمل فحص نباتات القمح والوقوف على حالتها، مع تبادل الآراء حول أفضل الممارسات الزراعية المتعلقة بتجهيز الأرض، وطرق الزراعة القديمة والحديثة، ومزايا وعيوب كل منها.

وتناولت المناقشات أهمية اختيار الصنف المناسب لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، والحصول على محصول يتمتع بجودة عالية وقيمة اقتصادية مرتفعة، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارعين وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وأكد القائمون على المبادرة أن المدارس الحقلية تمثل إحدى أهم أدوات الإرشاد الزراعي الحديثة، لما توفره من تدريب عملي مباشر داخل الحقول، بما يساعد على نقل المعرفة والخبرات للمزارعين بصورة مبسطة وفعَّالة، مشيرين إلى أن النقاشات المتعلقة بمكافحة الحشائش لاقت اهتمامًا كبيرًا واستجابة إيجابية من المشاركين.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم الدولة للمزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

