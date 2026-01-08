قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الأحد .. قبة الغوري تستضيف فرقة الساحة الرضوانية احتفالًا بمولد السيدة زينب

أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد الموافق 11 يناير، عرضًا للإنشاد الديني تحييه فرقة الساحة الرضوانية للشيخ زين العابدين بن أحمد رضوان، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، احتفالًا بمولد السيدة زينب رضي الله عنها.

وتُعد فرقة الساحة الرضوانية إحدى فرق الإنشاد الديني البارزة، حيث تشارك بانتظام في الفعاليات والاحتفالات التي تُقام بالساحة الرضوانية في مصر، تحت رعاية الشيخ زين العابدين بن أحمد رضوان، مؤسس ورائد الساحة. وتشتهر الفرقة بأدائها المميز للإنشاد الديني، والأناشيد الصوفية، والمدائح النبوية، بما يعكس أجواء الذكر والمدد الروحاني.

وقد ارتبط حضور الفرقة بعدد من المناسبات الدينية الكبرى، وعلى رأسها احتفالات المولد النبوي الشريف، إلى جانب المناسبات الخاصة وفعاليات طلاب العلوم الدينية، حيث تُسهم عروضها في إضفاء طابع روحاني مميز يجمع بين الذكر والعلوم الدينية.

وتستقطب الفرقة جمهورًا واسعًا من محبي الذكر والروحانيات، كما تُعد جزءًا أصيلًا من هوية الساحة الرضوانية، بما تقدمه من تجربة إنشادية تعبّر عن التراث الصوفي والوجدان الديني المصري.

مركز إبداع قبة الغوري بالازهر قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية

