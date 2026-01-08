الجيش السوري يعلن مقتل عنصر من «قسد» بحي الشيخ مقصود

أعلن الجيش السوري مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة أو توقيتها.

متابعة ميدانية للعمليات العسكرية في حلب

وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس الأركان السوري تفقد سير العمليات العسكرية الجارية في مدينة حلب، في إطار متابعة التطورات الميدانية والاطلاع على جاهزية القوات وانتشارها في عدد من المحاور.

تطورات متلاحقة في المشهد الميداني

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات والتطورات الميدانية بعدد من المناطق السورية، خاصة في محيط مدينة حلب، وسط ترقب لمستجدات الأوضاع خلال الساعات المقبلة.