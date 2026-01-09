أحمد سليمان يفجر مفاجآت بشأن تعيين معتمد جمال

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجآت جديدة تتعلق بقرار تعيين معتمد جمال، وموقف أعضاء مجلس الإدارة من هذا القرار، في ظل الأوضاع الحالية داخل القلعة البيضاء.



وقال أحمد سليمان، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب في كأس أفريقيا» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إنه علم بخبر تعيين معتمد جمال من خلال المواقع الإخبارية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.



وأضاف سليمان: «مينفعش عضو مجلس إدارة يعرف قرارات مهمة زي دي من الإعلام زي الجماهير»، مشيرًا إلى حزنه الشديد على ما وصل إليه حال نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.



وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته قائلًا: «أنا حزين على حال الزمالك، وعملت عملية قلب مفتوح بسبب الأوضاع اللي بيمر بيها النادي»، في إشارة إلى حجم الضغوط والأزمات التي يعاني منها النادي حاليًا.