مواعيد العمل في البنوك..غدا

يستأنف أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا على مستوي الجمهورية؛ عمله صباح غدا الأحد الموافق 11-1-2026؛ بعد استمر لمدة يومين اثنين.

إجازة البنوك

وتنتهي إجازة البنوك مساء اليوم السبت بعد منتصف الليل؛ وذلك بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري الصادر بصورة أسبوعية والمتعلق بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بإعتبارها مواعيد الراحة الأسبوعية.

مواعيد العمل في البنوك

ويبدأ عمل البنوك صباح غدًا الأحد في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات بمختلف الادارات والقطاعات.

وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 7 ساعات يوميا.

الاحتياطي يرتفع

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي مقدار 1.24 مليار دولار علي أساس شهري مقارنة بما كان عليه بنهاية نوفمبر السابق له.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تحقيق الاحتياطي النقدي بنهاية العام الماضي 51.452 ملياردولار بمعدل زيادة شهرية بنسبة 10.9%.

وارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.