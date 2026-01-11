إغلاق منشآت مخالفة على أراضي الدولة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من إغلاق وتشميع 3 منشآت مقامة على قطع أراض من أملاك الدولة بطريق البتروكيماويات بنطاق حي أول العامرية بالإسكندرية.



وذكر حي أول العامرية، أنه تم رصد 3 منشآت عبارة عن "كافتيريا وسوبر ماركت ومغسلة" تم إقامتهم على أراض أملاك الدولة، وتوجهت إدارات الحي بالتعاون مع مديرية الأمن إلى موقع المنشآت وتم إغلاقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون.



وفي سياق متصل، قام حي أول المنتزه، وبناء على البلاغات الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بفك شدة خشبية بالكامل بدون ترخيص لصب سقف بعقار بعزبة محسن الصغري، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعقار بمنطقة الفلكي، وحل شدة خشبية لبناء سملات لطابق أرضي بعقار بمنطقة البكاتوشي، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لصب أعمدة خرسانية بالدور الثاني علوي لعقار بعزبة ميرزا، وإيقاف أعمال تشطيب وتكسير حوائط داخل محل بدون ترخيص بشارع إسكندر إبراهيم، والتحفظ على المعدات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، وأحيلت جميع المخالفات إلى الإدارة الهندسية لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وتهيب رئاسة حي أول المنتزه، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء.. مؤكدة استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص في مهدها.

