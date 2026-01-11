الاتصالات: وقعنا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الرواد الرقميون منفتحة على كل التخصصات، مضيفا أننا نبدأ مع المتدرب من نقطة الصفر حتى يستطيع المنافسة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، متابعا أننا نسعى لخلق كوادر مدربة لشغل فرص العمل التي وفرناها مع شركات الاتصالات العالمية.

ولفت عمرو طلعت وزير الاتصالات، إلى أن المنافسة في مجال الاتصالات أصبحت شرسة، لذلك نحتاج إلى تنمية المهارات بالتدريب المتعمق والجاد والمتكامل.

