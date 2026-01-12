قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجيل: المشروعات الصغيرة العمود الفقري والمحرك الفعلي للنمو المستدام

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إنه في إطار جهود الدولة الحثيثة لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، فأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس مجرد قطاع مكمل، بل هو العمود الفقري والمحرك الفعلي للنمو المستدام في مصر.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، قد انتقلت من مرحلة تقديم الدعم الاجتماعي لهذه المشروعات إلى مرحلة التمكين الاقتصادي الشامل كجزء أصيل من رؤية مصر 2030، مؤكدًا على أن هذا القطاع يُمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، وتتجلى أهميته في مواجهة البطالة وتوطين التشغيل وتوفير ملايين فرص العمل، فضلًا عن قدرته على الانتشار الجغرافي، مما يُساهم في خفض معدلات البطالة في المحافظات الحدودية وصعيد مصر، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا في مناطقهم المحلية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن المشروعات الصغيرة تلعب دورًا محوريًا في سلاسل القيمة، حيث توفر مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة للمصانع الكبرى، مما يُقلل الفاتورة الاستيرادية ويدعم العملة المحلية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي؛ فمن خلال دمج صغار المستثمرين في المنظومة المصرفية، نجحت الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي، مما أدى إلى زيادة تدفقات السيولة داخل القنوات الرسمية وتعظيم الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على المواطن.

وأكد أن قانون تنمية المشروعات الجديد يُمثل عقدًا جديدًا بين الدولة والمستثمر الصغير، حيث تضمن مزايا غير مسبوقة منها النظام الضريبي المبسط واستبدال المحاسبة الضريبية المعقدة بضريبة قطعية بسيطة، مما يزيل التخوفات لدى أصحاب المشروعات، علاوة على توفيق الأوضاع ومنح مهلة ومزايا للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي مع إعفاءات من الرسوم الإدارية السابقة، إضافة إلى تيسير التراخيص وتفعيل نظام "الشباك الواحد" لإنهاء كافة الإجراءات في وقت قياسي، والحد من البيروقراطية.

ولفت إلى أن تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، ومنتجة إلى مصدرة، هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه لتحويل "صنع في مصر" إلى علامة جودة عالمية، مؤكدًا على أن باب التواصل مفتوح دائمًا مع كافة رواد الأعمال لتقديم الدعم الفني والتمويلي، مشددًا على أن نجاح المشروع الصغير هو نجاح للدولة المصرية ككل في مسيرتها نحو الاستقرار والرفاهية.

الدولة المصرية المهندس إيهاب محمود ركائز الاقتصاد الوطني حزب الجيل الديمقراطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي

112 مليار دولار.. إسرائيل تعلن ميزانية جيش الاحتلال استعدادا للحروب المقبلة

المظاهرات في طهران

تحرك إيراني ضد 4 دول أوروبية دعموا المظاهرات في طهران

طائرات باكستانية

صفقة أسلحة كبرى.. طائرات باكستانية في طريقها إلى إندونيسيا

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

المزيد