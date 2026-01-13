المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

استكملت المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت الحملة تنفيذ "أسبوع الخير" بمحافظة كفر الشيخ والذي تم خلاله توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 24 الف مواطن، بالإضافة إلى توفير الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم بتوزيع 150 من الكراس المتحركة، كما تم صرف عدد من سماعات الأذن والنظارات الطبية ، فضلاً عن توزيع 60 ألف قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار، وعدد من العاب الأطفال.

كذلك توزيع 12 طن من اللحوم الطازجة ، و 72 ألف طن من المواد الغذائية ، و 6 آلاف لحاف، كما شملت الفعاليات تنفيذ مبادرة "بالهناء والشفاء" التي تم من خلالها توزيع 226 ألف طن من المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة بمدينة بشاير الخير بالأسكندرية.

وألقى اللواء أ ح ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لتحقيق المشاركة الفعالة بكافة المبادرات المجتمعية لدعم المواطنين وذلك تقديراً لحجم المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدني والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.