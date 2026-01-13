أشرف صبحي: توجيهات رئاسية بتعظيم إسهامات الشباب تحت مظلة الجامعة العربية

ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أعمال الدورة الثانية والسبعين للمكتب التنفيذي، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب من كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، ودولة ليبيا.

فيما جاء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي تعقد الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن هناك توافقًا بين جميع وزراء الشباب والرياضة العرب على توحيد الجهود وتنسيق المواقف، بما يسهم في تعظيم إسهامات الشباب العربي، ودعم البرامج والمشروعات والمبادرات العربية المشتركة، بما يحقق طموحات الشباب في مختلف الدول العربية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة من التضامن العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعظيم إسهامات الشباب العربي، وتيسير الجهود الخاصة بتنمية وتطوير البرامج الموجهة للشباب، بما يحقق التوازن في مسارات الاهتمام المشترك، ويعتمد على القدرات والإمكانات التي يتميز بها الشباب العربي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتناولت أعمال الدورة الثانية والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه ورفعته اللجان المعاونة للمجلس في المجالات الشبابية والرياضية والمالية، والتي عقدت اجتماعاتها التحضيرية قبل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي.