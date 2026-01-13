قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أشرف صبحي: توجيهات رئاسية بتعظيم إسهامات الشباب تحت مظلة الجامعة العربية

أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الرياضة العرب
أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الرياضة العرب
الديب أبوعلي

ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أعمال الدورة الثانية والسبعين للمكتب التنفيذي، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب من كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، ودولة ليبيا.

فيما جاء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي تعقد الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن هناك توافقًا بين جميع وزراء الشباب والرياضة العرب على توحيد الجهود وتنسيق المواقف، بما يسهم في تعظيم إسهامات الشباب العربي، ودعم البرامج والمشروعات والمبادرات العربية المشتركة، بما يحقق طموحات الشباب في مختلف الدول العربية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة من التضامن العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعظيم إسهامات الشباب العربي، وتيسير الجهود الخاصة بتنمية وتطوير البرامج الموجهة للشباب، بما يحقق التوازن في مسارات الاهتمام المشترك، ويعتمد على القدرات والإمكانات التي يتميز بها الشباب العربي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتناولت أعمال الدورة الثانية والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه ورفعته اللجان المعاونة للمجلس في المجالات الشبابية والرياضية والمالية، والتي عقدت اجتماعاتها التحضيرية قبل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح سبب قبول الله توبة سيدنا آدم رغم ارتكابه معصية

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

أحد رواد دولة التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الاحتفال بمولد أهل البيت جائز شرعا.. حكم ترك سجود التلاوة.. فضل التسبيح في شهر رجب

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

