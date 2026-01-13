جبران: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب يعكس الثقة في الدولة المصرية

قدم وزير العمل محمد جبران، خالص التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم على هامش انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد وزير العمل أن هذا الفوز يعكس ثقة وزراء الشباب والرياضة العرب في الدولة المصرية وقيادتها، ويجسد المكانة الإقليمية المرموقة لمصر ودورها المحوري في تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن العربي المشترك، خاصة في القضايا المرتبطة بدعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة والمبادرات العربية المشتركة في مجال الشباب، بما يسهم في تعظيم إسهاماتهم وتلبية تطلعاتهم في مختلف المجالات، في ظل ما يتمتع به وزير الشباب والرياضة من كفاءة وخبرة ورؤية واعية بقضايا الشباب العربي.

وتمنى وزير العمل للدكتور أشرف صبحي دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاحات التي تخدم مصالح الشباب العربي وتعزز العمل العربي المشترك.