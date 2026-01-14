قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية
حالات تصل فيها عقوبة الخطف للإعدام بالقانون .. تفاصيل
قبل انطلاقها غداً.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
حوادث

محاكمة 8 متهمين في تمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض .. اليوم

محكمة
محكمة
رامي المهدي

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم المنعقدة ببدر،  محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض، لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من أبريل من عام 2022 وحتى نوفمبر 2022، المتهمين ارتكبوا سلوكا بقصد الأضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين مرروا المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح بذلك بان حازوا أجهزة "سيم بوكس"، اللاسلكية لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.

محاكمة 8 متهمين المكالمات الدولية

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

الصوامع

باستثمارات 50 مليون دولار.. بدء إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت بميناء شرق بورسعيد

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

وزير الإسكان: استهدفنا توفير مليوني وحدة سكنية نفذنا منهم 1.4 مليون منها

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويتوقع تطورات نوعية في 2026

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

