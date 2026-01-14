قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
بطرق علمية مدروسة.. محافظ أسوان يكشف حلولًا جذرية لمشكلة طفح وخطوط الصرف المُزمنة
كيف تغتنم يوم الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء توضح أفضل عبادة تؤجر عليها
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
محافظات

بطرق علمية مدروسة.. محافظ أسوان يكشف حلولًا جذرية لمشكلة طفح وخطوط الصرف المُزمنة

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال المؤتمر الصحفي مع ممثلي الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، أنه منذ توليه مسؤولية المحافظة أخذ على عاتقه التعامل بجدية مع المشاكل المزمنة والمتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك بطرق علمية مدروسة.

ويأتي في مقدمة ذلك التعامل مع مشكلة الكسورات والطفح المتكرر لخط مياه الصرف الصحي الممتد من محطة الكرور رقم (11)، حيث تم وضع حلول عاجلة وجذرية بعيدًا عن المسكنات، وترتكز على ثلاث مراحل.

وقد تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، وأيضًا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، لتنفيذ ذلك من خلال توفير الاعتماد المالي بواقع 165 مليون جنيه لإنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12)، والتي سيتم وضع حجر الأساس لها خلال أيام، وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى.

المشاكل المتراكمة

ولفت المحافظ إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في تركيب مطرقة مائية جديدة بالمحطة القديمة بطاقة أكبر خلال أيام قليلة، تساعد على الضخ الجيد للتهوية، بينما المرحلة الثالثة تتمثل في خط الصرف الذي سيتم تركيبه بقطر 400 ملم، الممتد من محطة الكرور رقم (11) للصرف الصحي وحتى مطبق الشرطة العسكرية كمرحلة أولى، لتلافي حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر، وسيتم تنفيذه خلال مدة تصل إلى 3 أشهر من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب في قرى غرب سهيل وغرب أسوان، فضلًا عن قرى أبو الريش، وهو ما يتوازى مع التعامل مع مختلف مشاكل الصرف الصحي على مستوى المراكز والمدن.

