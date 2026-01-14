تفاصيل محاكمة 8 متهمين في خلية القروض .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض.



وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من أبريل من عام 2022 وحتى نوفمبر 2022، المتهمين ارتكبوا سلوكا بقصد الأضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين مرروا المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح بذلك بأن حازوا أجهزة "سيم بوكس"، اللاسلكية لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.