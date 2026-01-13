قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حاول يشد مراتي ويطعني بزجاجة.. فيديو يزعم تعدي محامي مخمور على زوجين ببشتيل

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

تكثف مباحث الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يزعم تعدي محامي مخمور على مواطن وزوجته أثناء سيرهما في أحد شوارع منطقة بشتيل.

وتداول رواد موقع التواصل فيسبوك مقطع فيديو مدته قرابة ٤ دقائق يرصد سير رجل وزوجته ثم تلاهما بعد قليل شابان أحدهما يحمل زجاجة في يده ذكر ناشر الفيديو أنها "زجاجة بيرة" ثم عاد الزوج إلى الصورة ويتبادل الضرب مع الشاب الآخر الذي زعم أنه محامي.

وروى الزوج صاحب الواقعة تفاصيل ما حدث قائلا:" أنا صاحب الواقعة اللي موجود في الفيديو بينما كنت أسير رفقة زوجتي في الطريق العام ليلاً، استوقفني شخص ادعى كذباً أنه "ضابط بمباحث قسم أوسيم "، وطلب الاطلاع على تحقيق الشخصية، وخلال الحديث، تبين لي من ملامحه واهتزاز هيئته وعدم اتزانه أنه ليس بصفة رسمية، بل هو منتحل لصفة كاذبة.

تطور الأمر حين قام المذكور بالتعدي باليد على زوجتي ومحاولة جذبها عنوة، مما استثار حفيظتي كزوج في حالة دفاع شرعي عن "العرض والنفس"، قمت بدفعه للذود عن زوجتي وإبعاد أذاه عنها، إلا أنه بادر بالإصرار على الاعتداء، حيث استل "زجاجة" وحاول طعني بها، مما وضعني في حالة خطر حقيقي ومحدق استوجب مني الاستمرار في دفع هذا الاعتداء بالقدر اللازم لدرء الخطر عني وعن زوجتي 
ومع ذلك تمت إصابة رأسي من المذكور بجروح قطعية اثر ما كان يحمله من أدوات (إزازة )

لقد وقفت في هذا الموقف موقفاً يمليه عليه ديني وشرفي قبل قانوني؛ فما قمت به لم يكن مجرد رد فعل، بل كان امتثالاً لقول رسول الله ﷺ: (وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

وبعد ذلك اتصل بعلمي انه يعمل محامي.

من جانبها تفحص مباحث الجيزة الواقعة للوقوف على ملابساتها من خلال جمع المعلومات حول طرفي المشاجرة وحقيقة أن أحدهما محامي كان يسير مخمورا وسط الشارع. 

مباحث الجيزة مقطع فيديو محامي مخمور بشتيل

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

