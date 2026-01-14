وكيل صحة البحر الأحمر يتابع أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيي الغردقة العام والحميات

نفّذت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على أقسام العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بشأن المتابعة المستمرة للأقسام العلاجية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وجاءت أعمال المرور تحت إشراف الدكتورة شيري روبيل، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، حيث شملت متابعة تواجد الأخصائيين، والالتزام بالزي الرسمي، وتطبيق بروتوكولات العلاج الطبيعي المعتمدة داخل الأقسام، إلى جانب قياس مدى رضا المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة.

وقامت بالمرور كل من الدكتورة ميرنا هاني، والدكتورة إيمان عوض، حيث تم رصد انتظام سير العمل داخل الأقسام، والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.

وفي ختام المرور، أكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية المتابعة الدورية والمستمرة داخل الأقسام العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة البحر الأحمر، وتسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.