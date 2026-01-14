وزير الخارجية: متفائلون بفرصة إنهاء الحرب في السودان

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر متفائلة بوجود فرصة حقيقية لوضع حد للحرب في السودان، مؤكدًا أن القاهرة تضغط بقوة في هذا الاتجاه، باعتباره دورًا بالغ الأهمية يهدف إلى وقف القتال وإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وقف التدمير الذي طال مقدرات الشعب السوداني

وأوضح الوزير أن هناك حوارًا قائمًا في إطار الآلية الرباعية، من أجل وقف التدمير الذي طال مقدرات الشعب السوداني، والوصول إلى مخرجات محددة تسهم في إنهاء الأزمة.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أنه تم بالفعل التوافق على أعضاء اللجنة الإدارية، معربًا عن أمله في الإعلان عنها قريبًا، بما يدعم مسار الحل السياسي والاستقرار في السودان.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض مصر لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، وأن أي ترتيبات أو إجراءات تتعلق بالقطاع يجب أن تتم داخل غزة نفسها، مع الرفض الكامل لما وصفه بالخطوط الوهمية.