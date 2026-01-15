قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ممدوح جبر: نتنياهو يناور سياسيًا ويستخدم الحرب للحفاظ على بقائه في السلطة

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل سياسة المناورة والتلاعب بالأوراق السياسية والعسكرية من أجل تحقيق مصالحه الذاتية والحفاظ على بقائه السياسي، خاصة مع اقتراب شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح جبر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يعتمد على التحالف مع اليمين المتطرف، ويسعى لاستخدام كل الأدوات التي تمنحه مزيدًا من الوقت لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المرحلة الثانية، التي لا يراها مسارًا سياسيًا بقدر ما يراها مسارًا عسكريًا قائمًا على الضغط والتصعيد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمثل خطورة مباشرة على البعد الشخصي والسياسي لنتنياهو، إذ لا تعني بالنسبة له اتفاقيات أو تهدئة، بل تعني انسحابًا حقيقيًا أو وقفًا دائمًا لإطلاق النار، أو انتقالًا منظمًا نحو حكم تكنوقراطي، وهو ما يرفضه تمامًا.

وأضاف أن نتنياهو يسعى لتسويق نفسه أمام الداخل الإسرائيلي باعتباره القائد الوحيد القادر على "تفكيك المقاومة"، من خلال استمرار حرب استنزاف تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وتمتد إلى ساحات إقليمية أخرى مثل لبنان وسوريا وإيران، وربما العراق، في محاولة لشرعنة الحرب داخليًا قبل الساحة الدولية، سواء أمام الإدارة الأمريكية أو الضغوط الأوروبية.

وأكد جبر أن إسرائيل تطرح عمدًا شروطًا تعجيزية تعلم مسبقًا أنها مرفوضة، بهدف الإبقاء على دائرة الصراع مفتوحة، مشددًا على أن نتنياهو يسعى للبقاء زعيمًا لهذا التحالف اليميني، وتمهيد الطريق لضم الضفة الغربية.

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

