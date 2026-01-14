3 طرق لعمل غسول الفم بوصفات خارقة في علاج اللثة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل اللثة والأسنان وتسبب الما كبيرا خاصة في فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع rejuv-health وصفات طبيعية للتخلص من غسول الفم و الام اللثة.

غسول الفم برائحة عشبة الليمون

يُعد زيت عشبة الليمون زيتًا أساسيًا ذا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وقد يكون أفضل من غسولات الفم التقليدية وأدوية التهاب اللثة لعلاج التهاب اللثة.

تشير الدراسات إلى أن استخدام غسول الفم بخلاصة عشبة الليمون قد يقلل من البكتيريا الضارة في الفم، مما يُسهم في صحة اللثة وتقليل تراكم البلاك، وهو السبب الرئيسي لأمراض اللثة كما قد يكون فعالاً في علاج التهاب دواعم السن المزمن، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى البعيد.

لتحضير غسول فم فعال بزيت عشبة الليمون، اتبع الخطوات التالية:

امزج 2-3 قطرات من زيت الليمون العطري في 8 أونصات من الماء.

قم بالمضمضة بلطف بغسول الفم بزيت عشبة الليمون لمدة 30 ثانية تقريبًا.

بمجرد الانتهاء، ابصقه في البالوعة.

كرر استخدام غسول الفم بزيت عشبة الليمون 3 مرات في اليوم حتى لا تشعر بألم في لثتك.

غسول الفم بخلاصة الصبار

يُعدّ الصبار علاجًا شائعًا لحروق الشمس، ولكنه قد يُعالج أيضًا التهاب اللثة الناتج عن تراكم البلاك وكما هو الحال مع زيت عشبة الليمون، تُشير الدراسات إلى أن الصبار علاج طبيعي فعّال مقارنةً بغسول الفم التقليدي المحتوي على الكلورهيكسيدين ، والذي يُوصى به غالبًا للحفاظ على صحة الفم .

إضافةً إلى فوائده المضادة للالتهابات والبكتيريا، قد تُخفف خصائصه المُهدئة من انزعاج اللثة وتهيجها أثناء فترة التعافي. لتحضيره في المنزل، اتبع الخطوات التالية:

امزج نصف كوب من عصير الصبار مع كوب واحد من الماء. يمكنك استخدام كمية أقل من الماء حسب رغبتك في المذاق.

قم بالمضمضة بلطف بغسول الفم بالألوفيرا لمدة 30 ثانية تقريباً. لا تبتلع الماء.

بعد الانتهاء، ابصق ماء الصبار في البالوعة.

كرر ذلك 3 مرات في اليوم حتى لا تشعر بألم في لثتك.

غسول الفم بزيت شجرة الشاي



يُعرف زيت شجرة الشاي أيضاً بزيت الملاليوكا، وهو زيت عطري يتميز بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفطريات والميكروبات ورغم أنه قد يكون ساماً عند تناوله بكميات كبيرة، إلا أن استخدامه كغسول للفم لا يتطلب سوى بضع قطرات منه للحد من التهاب اللثة وتراكم البلاك.

لتجربة زيت شجرة الشاي كعلاج لالتهاب اللثة، اتبع الخطوات التالية:

امزج 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي في 8 أونصات من الماء الدافئ.

قم بالمضمضة بغسول الفم برفق لمدة 30 ثانية تقريبًا، لا تبتلعه. قد يُسبب زيت شجرة الشاي آثارًا جانبية في حال ابتلاعه.

بمجرد الانتهاء، ابصقه في البالوعة.

كرر ذلك 3 مرات في اليوم حتى لا تشعر بألم في لثتك.

قد يتفاعل زيت شجرة الشاي مع بعض الأدوية، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدام هذا الزيت أو أي غسول فم منزلي الصنع ضمن روتين العناية بالفم.

