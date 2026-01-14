استقرار توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 عند 1.4 مليون برميل يوميا

استقرت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 عند 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وتوقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الصادر اليوم /الأربعاء/، أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.15 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن ينمو في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وفي عام 2027، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي.

كما من المتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، بينما من المرجح أن ينمو في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي.

وبشأن إمدادات النفط العالمية، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج السوائل غير المشمولة بإعلان التعاون (أي إنتاج السوائل من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون) في عام 2026 بنحو 0.6 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي مع كون البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين المحركات الرئيسية لهذا النمو. وفي عام 2027، من المتوقع أيضًا أن ينمو إنتاج السوائل غير المشمولة بإعلان التعاون بنحو 0.6 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بالبرازيل وكندا وقطر والأرجنتين.

وفيما يخص سوائل الغاز الطبيعي، رجح التقرير أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية التعاون الاقتصادي بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا،

على أساس سنوي، في عام 2026، ليصل متوسطه إلى حوالي 8.8 مليون برميل يوميًا، يليه ارتفاع مماثل في عام 2027 بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا ليصل متوسطه إلى حوالي 8.9 مليون برميل يوميًا.

وانخفض إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية التعاون الاقتصادي بمقدار 238 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى حوالي 42.83 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة.