الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية

الفنان ضياء المرغني
الفنان ضياء المرغني
أوركيد سامي

كشف الفنان ضياء المرغني في
تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» عن تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة جيدة حاليًا بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.


وقال ضياء المرغني: «الحمد لله أنا بخير وفي تحسن مستمر و استكمل العلاج في المنزل وبشكر كل اللي اطمن عليّا وسأل عني خلال الوعكة الصحية».

وأضاف أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة، معربًا عن امتنانه الكبير لجمهوره ومحبيه على الدعم والدعوات الصادقة.

واختتم حديثه بتأكيده على عودته قريبًا لممارسة نشاطه الفني بعد الاطمئنان الكامل على صحته.


يذكر أن التقى موقع صدى البلد الفنان ضياء الميرغني في منزله، في  لقاء خاص و حصري  له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو  الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا  بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن و أن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الافيهات.


و تابع ضياء المرغني " أعشق الفن من الطفوله و انا صغير كنت بجمع العيله و اعمل تقليد لفنانين و اعمل مشاهد كوميدية و أقول شعر و من هنا جاء حبي للفن من الطفولة

و استطرد ضياء المرغني " أخويا رجائي الميرغني رحمه الله رشحني و انا صغير في مسرحية و اول لما شوفت الجمهور حسيت بالفخر و ذاد حبي للتمثيل و رغم اني كنت معيد في الجامعة إلا أني فضلت تكمل في التمثيل.

ضياء المرغني

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

