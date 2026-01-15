قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
محافظات

مدير تعليم " جنوب سيناء" : منع دخول غير العاملين غرفة الكنترول أثناء الامتحانات"

مدير المديرية خلال تفقده اللجان
مدير المديرية خلال تفقده اللجان
ايمن محمد

شدد  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على منع دخول أي أشخاص إلى غرفة الكنترول من غير العاملين بها أو أعضاء اللجنة المشكلة لأعمال الكنترول ورصد ، وذلك في إطار الحفاظ على انتظام العمل وسرية الإجراءات الامتحانية.

جاء ذلك خلال تفقد مدير المديرية سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، يرافقه  أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتأكد مدير المديرية من دخول جميع الطلاب على منظومة التابلت لأداء امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي، 

بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، ومادتي علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وأكد عتلم ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، ومنع دخول أي شخص إلى غرفة الكنترول من غير العاملين بها، سواء من السادة الموجهين أو المراقبين أو الملاحظين، 

مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

والجدير بالذكر أن أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية تنتهي اليوم الخميس الموافق 15 يناير الجاري.

جنوب سيناء تعليم منع دخول الكنترول

