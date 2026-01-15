مدير تعليم " جنوب سيناء" : منع دخول غير العاملين غرفة الكنترول أثناء الامتحانات"

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على منع دخول أي أشخاص إلى غرفة الكنترول من غير العاملين بها أو أعضاء اللجنة المشكلة لأعمال الكنترول ورصد ، وذلك في إطار الحفاظ على انتظام العمل وسرية الإجراءات الامتحانية.

جاء ذلك خلال تفقد مدير المديرية سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، يرافقه أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتأكد مدير المديرية من دخول جميع الطلاب على منظومة التابلت لأداء امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي،

بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، ومادتي علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وأكد عتلم ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، ومنع دخول أي شخص إلى غرفة الكنترول من غير العاملين بها، سواء من السادة الموجهين أو المراقبين أو الملاحظين،

مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

والجدير بالذكر أن أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية تنتهي اليوم الخميس الموافق 15 يناير الجاري.