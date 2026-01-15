قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
أخبار البلد

دورات تدريبية «أونلاين» لتأهيل 500 شاب للعمل في مجال السياحة والضيافة

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إطلاق دورات تدريبية «أونلاين» مجانية كمنحة تدريبية لعدد (500) شاب، لتأهيلهم للعمل في مجال السياحة والضيافة، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبما يستهدف شباب المحافظات المصدّرة للهجرة غير الشرعية...وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي في ضوء عضوية كل من وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاعي السياحة والضيافة، بما يسهم في توفير بدائل آمنة وفرص عمل حقيقية داخل الوطن.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعلن عن فتح باب التقديم أمام الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية على مهن السياحة والضيافة «أونلاين»، على أن يتم التدريب من خلال منصة وزارة السياحة والآثار الإلكترونية للتدريب EGTAP، والتي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاعين السياحي والأثري... ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات التدريبية المدعومة من وزارتي العمل والسياحة والآثار، إلى الدخول والتقديم عبر الرابط التالي للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة وشروطها:
https://lat.labour.gov.eg/

وأكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني على مختلف المحاور، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها بجميع المحافظات، إلى جانب التعاون المستمر مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، لا سيما المهن المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التشغيل.

وزير العمل محمد جبران دورات تدريبية وزارة السياحة

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

المتهمون

الداخلية تداهم ناديا صحيا لممارسة الرذيلة بالقاهرة

صورة أرشيفية

مرور الغربية: مصادرة 260 مركبة ودراجة مخالفة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة حملات إزالة التعديات بجميع المراكز والمدن

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

