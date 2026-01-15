دورات تدريبية «أونلاين» لتأهيل 500 شاب للعمل في مجال السياحة والضيافة

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إطلاق دورات تدريبية «أونلاين» مجانية كمنحة تدريبية لعدد (500) شاب، لتأهيلهم للعمل في مجال السياحة والضيافة، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبما يستهدف شباب المحافظات المصدّرة للهجرة غير الشرعية...وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي في ضوء عضوية كل من وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاعي السياحة والضيافة، بما يسهم في توفير بدائل آمنة وفرص عمل حقيقية داخل الوطن.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعلن عن فتح باب التقديم أمام الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية على مهن السياحة والضيافة «أونلاين»، على أن يتم التدريب من خلال منصة وزارة السياحة والآثار الإلكترونية للتدريب EGTAP، والتي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاعين السياحي والأثري... ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات التدريبية المدعومة من وزارتي العمل والسياحة والآثار، إلى الدخول والتقديم عبر الرابط التالي للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة وشروطها:

https://lat.labour.gov.eg/

وأكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني على مختلف المحاور، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها بجميع المحافظات، إلى جانب التعاون المستمر مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، لا سيما المهن المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التشغيل.