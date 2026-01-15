قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق

50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
إسراء عبدالمطلب

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يبلغ 69 عامًا، يشكو من جحود أبنائه بعدما ضحى بحياته من أجلهم، مدعيًا أنه أرسل نحو 50 مليون جنيه خلال 16 سنة عمل قضاها في المملكة العربية السعودية كطبيب في أحد المستشفيات الكبرى. 

وحكى الأب، الدكتور محمد عبد الغني قاسم، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المشكلة بدأت منذ ثمانية أشهر مع نجله الأكبر يوسف، عندما أعلن عن عودته النهائية إلى مصر، ليشتعل الخلاف وتبدأ الانقسامات داخل الأسرة التي تضم ستة أبناء، أربعة منهم يعارضونه واثنان يقفان إلى جانبه.

ومن جانبه، قال الدكتور عمر، نجل الدكتور محمد عبد الغني قاسم من الزقازيق، أن جدل الفيديو المتداول حول استيلاء بعض أبنائه على نحو 50 مليون جنيه حقيقي، مشيرًا إلى أن الأسرة تضم ستة أشقاء من والدتهم الراحلة، وثلاثة أبناء آخرين من زوجتي والده الثانية والثالثة، وأن الأموال التي تنازلت والدتهم عنها انتقلت إلى أربعة من الأبناء الكبار فقط، بينما لم يشمل هذا التنازل هو وشقيقته الصغرى يمنى لعدم بلوغهما السن القانونية.

وأضاف عمر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشقيق الأكبر اعتمد على تحويلات والده لمدة 16 عامًا دون العمل، وأن والده عند عودته لمصر بعد نحو 30 عامًا من العمل في الخارج طلب إعادة تسجيل الأملاك لتقسيمها بعدالة بين جميع الأبناء، إلا أن الشقيق الأكبر رفض هذا الطلب، ما تسبب في صدمة كبيرة للأسرة.

وأشار الدكتور عمر إلى أن الأسرة لجأت إلى أحد مشايخ الأزهر للفصل في الخلاف، حيث أكّد الرأي الشرعي أن أملاك والدتهم حق مشترك لجميع الأبناء، مؤكدًا تمسكه وحق شقيقته الصغرى في الحصول على نصيبهما من الأملاك كأصول قائمة، ورفضهما الاكتفاء بعروض مالية بديلة، مشددًا على أن مطالبهما تقتصر على ما يكفله الشرع والقانون.

محمد عبد الغني الدكتور محمد عبد الغني الدكتور محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الإسراء والمعراج كانت رحلة احتفاء بالنبي الكريم

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يجمع لك خيرى الدنيا والآخرة

بالصور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد