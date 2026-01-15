قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نزاع حول 50 مليون جنيه بين الأب والأبناء.. تفاصيل جديدة

نزاع 50 مليون جنيه بين الأب الأبناء.. تفاصيل جديدة
نزاع 50 مليون جنيه بين الأب الأبناء.. تفاصيل جديدة
إسراء عبدالمطلب

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الدكتور محمد عبد الغني قاسم، طبيب مصري يبلغ من العمر 69 عامًا، وهو يروي معاناته مع أبنائه بعد سنوات طويلة من التضحية والعمل المتواصل في الخارج. 

وأوضح الدكتور قاسم أنه قضى نحو 30 عامًا في المملكة العربية السعودية، يعمل في أحد المستشفيات الكبرى، وأرسل خلالها نحو 50 مليون جنيه لمساعدة أبنائه في حياتهم اليومية ومصاريفهم الشخصية. 

وأضاف أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب عند إبلاغ أبنائه بنيته العودة النهائية إلى مصر، لتندلع خلافات حادة وانقسامات داخل الأسرة.

تفاصيل المشكلات العائلية

وقال الدكتور قاسم إنه كان يتواصل مع أبنائه على مدار السنوات، وينزل لزيارتهم كل عام أو عامين، لكنه فوجئ قبل نحو ثمانية أشهر باندلاع خلاف مباشر مع نجله الأكبر يوسف، حين أبلغه بنيته الاستقرار في مصر بشكل دائم. 

وأضاف: "قلت له إنني سأعود نهائيًا، فلقيت ردة فعل غاضبة وكلامًا مؤلمًا، وكأن كل ما فعلته لأجلهم قد نُسي". وأوضح الطبيب أن لديه ستة أبناء من زوجته الراحلة، إضافة إلى ثلاثة أبناء من زوجتيه الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن أربعة من أبنائه وقفوا ضده بينما اثنان يدعمانه في موقفه.

وأكد الدكتور قاسم أن المشكلات لم تنحصر في خلافات كلامية فقط، بل شملت أمورًا مادية، حيث اعتمد نجله الأكبر على تحويلاته المالية لمدة 16 عامًا دون أي مساهمة في العمل أو الإدارة المالية. وأوضح أن الخلاف تصاعد عندما طالب بإعادة تسجيل الأملاك العائلية بعد عودته لمصر لتقسيمها بعدالة بين جميع الأبناء، لكن رفض الشقيق الأكبر هذا الطلب أوقع الأسرة في صدمة كبيرة وأثر على العلاقات بين أفرادها.

اللجوء للحلول الشرعية

في محاولة لحل النزاع، لجأت الأسرة إلى أحد مشايخ الأزهر للفصل في الخلاف، حيث أكد الرأي الشرعي أن أملاك والدتهم تعتبر حقًا مشتركًا لجميع الأبناء، وليست مقتصرة على فئة معينة. وأشار نجل الدكتور قاسم، الدكتور عمر، إلى أن مطالبهم لا تقتصر على المبالغ المالية، بل تتعلق بحقوقهم الشرعية في الأملاك كأصول قائمة، رافضين الاكتفاء بعروض مالية بديلة، ومشددين على أن كل مطالبهما تحكمها أحكام الشرع والقانون.

ومن جانبه، قال الدكتور عمر، نجل الدكتور محمد عبد الغني قاسم من الزقازيق، أن جدل الفيديو المتداول حول استيلاء بعض أبنائه على نحو 50 مليون جنيه حقيقي، مشيرًا إلى أن الأسرة تضم ستة أشقاء من والدتهم الراحلة، وثلاثة أبناء آخرين من زوجتي والده الثانية والثالثة، وأن الأموال التي تنازلت والدتهم عنها انتقلت إلى أربعة من الأبناء الكبار فقط، بينما لم يشمل هذا التنازل هو وشقيقته الصغرى يمنى لعدم بلوغهما السن القانونية.

وأضاف عمر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشقيق الأكبر اعتمد على تحويلات والده لمدة 16 عامًا دون العمل، وأن والده عند عودته لمصر بعد نحو 30 عامًا من العمل في الخارج طلب إعادة تسجيل الأملاك لتقسيمها بعدالة بين جميع الأبناء، إلا أن الشقيق الأكبر رفض هذا الطلب، ما تسبب في صدمة كبيرة للأسرة.

وأشار الدكتور عمر إلى أن الأسرة لجأت إلى أحد مشايخ الأزهر للفصل في الخلاف، حيث أكّد الرأي الشرعي أن أملاك والدتهم حق مشترك لجميع الأبناء، مؤكدًا تمسكه وحق شقيقته الصغرى في الحصول على نصيبهما من الأملاك كأصول قائمة، ورفضهما الاكتفاء بعروض مالية بديلة، مشددًا على أن مطالبهما تقتصر على ما يكفله الشرع والقانون.

وتأتي هذه القضية لتسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر بعد سنوات طويلة من العمل بالخارج، خاصة عند نقل الثروات الكبيرة، وكيف يمكن أن تتحول خلافات مالية إلى أزمات عائلية تنال من الروابط الأسرية وتفرض الحاجة لتدخل جهات شرعية أو قانونية لضمان العدالة والمساواة بين الأبناء.

محمد عبد الغني محمد عبد الغني قاسم الدكتور محمد عبد الغني قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

الطالبة سهى إبراهيم

محامي سهى إبراهيم: الرواية المتداولة عن “ابنة المؤذن” عارية تمامًا من الصحة.. ونمنح الجامعة مهلة أسبوع للحل الودي قبل اللجوء للقضاء

ترشيحاتنا

الأوروبي لإعادة الإعمار

الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

الصين

الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية تؤكد التزامها بدعم سيادة الكونغو الديمقراطية وتعزيز إحلال السلام في البلاد

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد