وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تهنئ رئيس الوزراء بحلول ليلة الإسراء والمعراج

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج .

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بحلول الإسراء والمعراج .

وأضافت الدكتورة منال عوض : داعين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاءكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام