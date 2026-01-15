4 أعمال لـ سلمى أبو ضيف في 2026 .. منها عرض وطلب وإيجي بيست

تنتظر النجمة سلمى أبو ضيف ٤ أعمال في ٢٠٢٦، منها مسلسل عرض وطلب المقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، ومسلسل بنج كلي الذي يُعرض في موسم الـ Off Season، بالإضافة إلى فيلم إيجي بيست وفيلم إذما المقرر عرضهما خلال هذا العام.

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية، ويُعرض المسلسل في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

ويُعرض مسلسل بنج كلي في موسم الـ Off Season، وهو من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

أما فيلم إيجي بيست فهو من بطولة سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، مروان بابلو، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.