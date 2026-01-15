قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خط أحمر.. وزيرة الخارجية الفلسطينية: لا نقبل أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن غزة
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
أخبار البلد

رئيس القومي للإعاقة تشارك اجتماع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان

الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وشهد الاجتماع مناقشة عدداً من المحاور المتعلقة بالتشريعات والسياسات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تأتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن مشاركة المجلس في اجتماعات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن التمكين الكامل، والمشاركة الفعّالة، وتكافؤ الفرص دون تمييز.

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

كوكب

248 عاما في المدار.. بلوتو يستعد لأول «عام شمسي» منذ اكتشافه

بالصور

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

