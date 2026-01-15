رئيس القومي للإعاقة تشارك اجتماع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وشهد الاجتماع مناقشة عدداً من المحاور المتعلقة بالتشريعات والسياسات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تأتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن مشاركة المجلس في اجتماعات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن التمكين الكامل، والمشاركة الفعّالة، وتكافؤ الفرص دون تمييز.