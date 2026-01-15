قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

متحدث الوزراء: تشغيل محطة حاويات السخنة تتويج لجهود تحويل مصر لمركز تجارة عالمي

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بدء التشغيل التجاري لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء العين السخنة يمثل تتويجاً لجهود الدولة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن تشغيل المحطة، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي كأحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي الذي يربط بين مينائي السخنة والإسكندرية، مشيراً إلى أن عملية التطوير تأتي في إطار خطة شاملة للموانئ المصرية والأسطول البحري والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية، وهي الخطة التي أنفقت عليها وزارة النقل استثمارات بلغت 300 مليار جنيه على مدار الأعوام الماضية لربط الموانئ ببعضها البعض.
وشدد محمد الحمصاني على أن هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر على خريطة النقل البحري العالمي وتزيد من جاذبية قناة السويس والموانئ المصرية، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في جذب كبرى الخطوط الملاحية والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات للدخول في شراكات استراتيجية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة واستخدام أفضل وسائل الإدارة وأنظمة الشحن والتفريغ.

وكشف محمد الحمصاني عن حجم الإنجاز الذي تم في ميناء السخنة، حيث تم إنجاز أعمال التطوير في وقت قياسي استغرق 18 شهراً فقط، مما أدى إلى زيادة أطوال الأرصفة بالميناء من 3 كيلومترات سابقاً لتصل حالياً إلى 23 كيلومتراً، موضحاً أن المحطة التي تم افتتاحها اليوم تمتلك رصيفاً بطول 1200 متر وغاطس بعمق 18 متراً، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 1.7 مليون حاوية سنوياً.

واختتم محمد الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى التكامل بين الموانئ البحرية ومنظومة النقل الحديثة، حيث يتم ربط ميناء السخنة بشبكة القطار الكهربائي السريع الذي يمتد حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح، مما يخلق منظومة نقل متعددة الوسائط تعطي دفعة قوية لقطاع النقل البحري وتجعل مصر مركزاً عالمياً في مجال اللوجستيات.

