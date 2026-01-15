الحكومة: رصيف محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بطول 1200 متر والطاقة التشغيلية 1.7 مليون حاوية سنويا

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" المحطة تضم رصيفا بطول 1200 متر وغاطس يصل لـ 18 متر والطاقة التشغيلية سنويا 1.7 مليون حاوية ".

وتابع محمد الحمصاني :" نسعى لتطوير ميناء العين السخنة وتم تطويره وأطوال الأرصفة به صلت لـ 23 كيلو متر ومستمرون في مراحل تطوير ميناء العين السخنة لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات ".

وأكمل محمد الحمصاني :" يتم استخدام أحدث وأفضل التكنولوجيات في تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ".

ولفت محمد الحمصاني :" محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص ولا يوجد بيع للأصول وهذه الشراكة تهدف لحسن إدارة الميناء من خلال استقدام أكبر الشركات العالمية واستخدام أفضل التكنولوجيا ".



وتابع محمد الحمصاني :" جزء أساسي من عملية التطوير في ميناء العين السخنة هو العمل على التكامل بين مختلف الموانئ البحرية".

