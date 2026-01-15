مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحكم عن بعد لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ورافقه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

واستمع مدبولي لشرح حول المحطة في مرحلتها الأولي والثانية والتي تعد اكبر محطة حاويات في مصر وتعمل اليه بالكامل حيث شهد مدبولي عملية تفريغ احد الحاويات من على السفينة المتواجد علي رصيف المحطة اليكترونيا .

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته اليوم بانطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، مؤكدا أنه يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية، التي تحرص الدولة على تطويرها؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، كما يأتي هذا التشغيل التجاري للمحطة في إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي (السخنة/ الإسكندرية) المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.