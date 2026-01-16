قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب

هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة
شيماء جمال

هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فى إجابته عن السؤال: الإنصاتُ لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [متفق عليه]

وتابع: في الحديث نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

هل يجب عليهم أداء صلاة تحية المسجد أم الاستماع للخطبة؟ هذا السؤال كان محور حديث الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه المباشر على صفحة دار الإفتاء.

وأوضح الشيخ العجمي ، أنه من المستحب للمسلم أداء ركعتي تحية المسجد عند دخوله المسجد، حتى وإن كان ذلك في وقت صلاة الجمعة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين"، وأيضًا "إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما".

لكن ماذا إذا دخل المسلم المسجد أثناء الخطبة؟ هل عليه أن يتخلف عن أداء تحية المسجد؟ يجيب مجمع البحوث الإسلامية أن صلاة ركعتي تحية المسجد تعتبر سنة مؤكدة، وينبغي عدم الجلوس قبل أدائها، حتى في يوم الجمعة أثناء الخطبة. 

وإذا صلى المسلم تحية المسجد في هذا الوقت، يُستحب أن يخفف من عدد الركعات مراعاة للخطبة.

 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قوله: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجاوز فيهما"، بمعنى أن على المسلم أن يخفف في الركعتين لتتمكن الخطبة من الاستمرار دون انقطاع.

ماذا لو كان المسلم في منتصف صلاة تحية المسجد وأقيمت الصلاة؟ هل يجوز له قطع صلاته للحاق بالجماعة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، حيث أكدت أنه إذا كان المسلم يستطيع إتمام ركعتي تحية المسجد ويلحق بالجماعة قبل أن تفوته الركعة الأولى، فيمكنه إتمامها.

 أما إذا كان يشك في قدرته على اللحاق بالجماعة إذا أكمل ركعتي تحية المسجد، فيجب عليه قطع الصلاة والانضمام للجماعة، وفقًا لما يراه جمهور الفقهاء،بينما يرى بعض الفقهاء أن المسلم يمكنه إتمام تحية المسجد ثم يلحق بالإمام بعد ذلك.

الجمعة خطبة الجمعة الكلام أثناء الخطبة صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ترشيحاتنا

مباراة مصر ونيجيريا

تفوق طفيف.. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا بـ كأس أمم إفريقيا

المغرب

مكاسب مالية ضخمة تنتظر المغرب والسنغال في كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر ونيجيريا

مصر حصدت 2 ونصف مليون دولار.. جوائز الكاف في بطولة كأس أمم إفريقيا

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد