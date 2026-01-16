محاضرات تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المحاضرات التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ومراجعات ليلة الامتحان والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء والمختصين بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مستوى مراكز المحافظة.

دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي

وقال محافظ الوادي الجديد في تصريح له أن المحاضرات شهدت إقبالا كثيف من طلاب الشهادة الإعدادية وسط تنظيم متميز وحضور لافت من الطلاب، في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

من جانبه، أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت امس الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتفعيل غرف العمليات؛ لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.