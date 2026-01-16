قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وداعاً أم الدنيا.. السفيرة الأمريكية تنهي مهمتها الدبلوماسية في القاهرة بكلمات مؤثرة

السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج
السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج
كريم جمال

أعلنت منذ قليل السفارة الأمريكية بالقاهرة رسمياً انتهاء فترة عمل سفيرتها هيرو مصطفى جارج في مصر، بعدما نشرت بياناً تنقل فيه آخر كلمات السفيرة التي اختتمتها بـ "وداعاً أم الدنيا"، بعد أكثر من عامين قضتهم في مصر في منصبها، الذي تولته في نوفمبر 2023.


بعدما أعلن حينها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مارس 2023، ترشيحه لها كسفير أمريكي بمصر، حتى تسلمت مهام عملها رسمياً في 17 نوفمبر من نفس العام.

وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن السفيرة هيرو مصطفى جارج ؟


- من مواليد 1973 بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.


- عاشت سنتان من طفولتها بمخيم للاجئين، وفي 1976 حصلت على اللجوء لـ الولايات المتحدة.
 

- تخرجت هيرو مصطفى من مدرسة ماينوت الثانوية في 1991.
 

- تخرجت من جامعة جورجتاون في 1995، ودرست الأمن القومي والشرق الأوسط.
 

- حصلت على ماجستير العلاقات الدولية في جامعة پرنستون في عام 1997.
 

- أدارت منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة.
 

- عملت بالسلك الدبلوماسي في أثينا كمسؤول سياسي لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر فى 1999.
 

- سافرت إلى البوسنة للإشراف على انتخابات المحافظات.
 

- عملت كمحرر أول لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي بالإمارات.
 

- مسؤول قنصلي فى بيروت.
 

- شغلت مناصب عليا بالسفارات الأمريكية فى نيودلهي ولشبونة.
 

- عضوة في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار.
 

- مسؤول مكتب إيران في مجلس الأمن القومي فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
 

- مساعداً خاصاً لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.
 

- مستشاراً رفيعاً للشرق الأوسط لنائب الرئيس جو بايدن من مارس 2009 - 2011.
 

- نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالبرتغال فى 2016.


- السفيرة الأمريكية لدى بلغاريا.

- مدير شئون العراق وأفغانستان بالبيت الأبيض.


- مديرة شئون إيران والشئون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي.
 

- شغلت منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية.

السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج

- تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.
 

- حصلت على 3 جوائز للأداء الرفيع بالخدمة الخارجية.


- حصدت جوائز الشرف العليا، وجائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق بلغة أجنبية.


- عملت سفيرة أمريكية لدى بلغاريا بين أكتوبر 2019 - فبراير 2023.


- أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينها سفيرة لدى جمهورية مصر العربية في نوفمبر ٢٠٢٣.

- تجيد عدة لغات هي: الكردية، العربية، الفارسية، اليونانية، الهندية، والبرتغالية.


- متزوجة وأم لطفلين.

- تولت منصبها في مصر كسفيرة أمريكية في الفترة من 17 نوفمبر 2023 حتى 16 يناير 2026.

