قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب
رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب
مروج حسني

أثار محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة حادة عبر حسابه على موقع فيسبوك، تحدث فيها عن تفاصيل مؤلمة مرتبطة بأزمة شقيقته الأخيرة.

ووجّه شقيق شيرين انتقادات مباشرة لعدد من الجهات، من بينها نقباء وإعلاميون، متهمًا إياهم بالظهور فقط وقت الأزمات دون دعم حقيقي في الأوقات العادية.
 

كما طالب الصحفيين والإعلاميين بالتوقف عن استغلال أزمتها لتحقيق “الترند”، مؤكدًا أن الحالة النفسية لشقيقته تتأثر بشدة بما يُنشر عنها، وأنها تحتاج إلى الهدوء والدعم للتعافي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

شيرين عبدالوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب محمد عبدالوهاب حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد