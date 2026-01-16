يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

أثار محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة حادة عبر حسابه على موقع فيسبوك، تحدث فيها عن تفاصيل مؤلمة مرتبطة بأزمة شقيقته الأخيرة.

ووجّه شقيق شيرين انتقادات مباشرة لعدد من الجهات، من بينها نقباء وإعلاميون، متهمًا إياهم بالظهور فقط وقت الأزمات دون دعم حقيقي في الأوقات العادية.



كما طالب الصحفيين والإعلاميين بالتوقف عن استغلال أزمتها لتحقيق “الترند”، مؤكدًا أن الحالة النفسية لشقيقته تتأثر بشدة بما يُنشر عنها، وأنها تحتاج إلى الهدوء والدعم للتعافي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.