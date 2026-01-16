قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم

مسجد العزيز الحكيم
مسجد العزيز الحكيم
شيماء جمال

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أدائه صلاة الفجر افتتاح مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

جاء افتتاح مسجد العزيز الحكيم في توقيت ذي رمزية دينية كبيرة، حيث تزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، بما يعكس اهتمام الدولة بإحياء المناسبات الدينية وربطها بمشروعات تخدم المجتمع وتؤكد دور الدين في بناء الوعي وتعزيز السلوك القويم.


مساحة ضخمة وقدرة استيعابية كبيرة
أُقيم مسجد العزيز الحكيم على مساحة تصل إلى 4 أفدنة، بطاقة استيعابية تتجاوز 8600 مصلٍ، فضلًا عن ساحة خارجية تمتد لنحو 10 آلاف متر مربع، ما يجعله من أكبر المساجد في منطقة المقطم وقادرًا على استيعاب أعداد كبيرة من المصلين خلال المناسبات الدينية.

كما يتميز المسجد بطابع معماري إسلامي متناسق، يتجلى في مئذنة شاهقة بارتفاع 52 مترًا، إلى جانب 9 قباب رئيسية بقطر 15 مترًا لكل منها، فضلًا عن قباب فرعية تضفي على المبنى مظهرًا جماليًا متكاملًا يعكس هوية العمارة الإسلامية.


خُصصت الساحة الداخلية للمسجد لإقامة 28 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، يتوسطها سبيل مزخرف بـ16 لوحة رخامية منقوش عليها آيات من سورة الكهف، في تأكيد على الدور التعليمي والدعوي للمسجد إلى جانب دوره التعبدي.

زخارف وإضاءات تخلق أجواء إيمانية
يضم المسجد من الداخل عناصر زخرفية وإضاءات مستوحاة من الفن الإسلامي، تتصدرها نجفة مركزية ضخمة تزن نحو طنين، فيما تنتشر على الجدران آيات قرآنية وزخارف مستلهمة من التراث المصري، لتمنح المكان أجواءً من السكينة والخشوع.

يعكس مسجد العزيز الحكيم رؤية الدولة نحو تطوير المساجد لتكون مؤسسات متكاملة، تجمع بين العبادة والتعليم وخدمة المجتمع، في إطار خطة تستهدف الارتقاء بدور بيوت الله وتعزيز قيم الوسطية والانتماء.

