توك شو

الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات

سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
إسراء صبري

أكد الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المركز يعمل بشكل مستمر على مواجهة محاولات نشر الشبهات بين الشباب، سواء تلك المرتبطة بالإلحاد أو التطرف أو التشكيك في المعجزات النبوية، مشددًا على أهمية تقديم المعلومات الدينية الصحيحة بأسلوب علمي ومنهجي يراعي عقلية الجيل الجديد.

وأوضح عرفة، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كثيرًا من الشباب يتلقون معلومات دينية غير مكتملة أو مغلوطة عبر الأصدقاء أو مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم أكثر عرضة للشك والاضطراب الفكري، مؤكدًا أن غياب الإجابة الدقيقة قد يؤدي إلى فتور الإيمان.

وشدد على أن التعامل مع الشباب يقوم على الصبر والتفهم واحترام تساؤلاتهم، مع تبسيط المعلومة بما يتناسب مع قدراتهم العقلية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو ترسيخ الإيمان الصحيح وحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والشبهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإلحاد الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي

