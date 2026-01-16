قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وحدة متخصصة بالأزهر لمواجهة الشبهات الفكرية وتعزيز وعي الشباب.. تفاصيل

الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
إسراء صبري

كشف الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يضم وحدة متخصصة لمواجهة الشبهات الفكرية، تعمل على تبديد الأفكار الإلحادية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال الحوار المباشر وتقديم التفسير الديني القائم على المنطق والعلم.

وأشار خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المركز يتيح للشباب التواصل المباشر هاتفيا، وفي الحالات التي تحتاج إلى شرح أعمق يتم استقبالهم داخل المركز لتوضيح الأمور بشكل كامل وإزالة أي لبس أو غموض لديهم، لافتًا إلى أن الأزهر ينفذ أيضًا برامج توعوية مجتمعية وأسرية تشمل الجامعات والمحاضرات العامة في مختلف المحافظات.

وشدد على أن التعامل مع الشباب يقوم على الصبر والتفهم واحترام تساؤلاتهم، مع تبسيط المعلومة بما يتناسب مع قدراتهم العقلية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو ترسيخ الإيمان الصحيح وحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والشبهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

